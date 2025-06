Quando gioca l’Italia i quarti degli Europei U21? Orario programma tv streaming

L’Italia Under 21 si appresta a scendere in campo questa sera contro la Spagna, decisiva per conquistare il primo posto nel Gruppo A agli Europei. Dopo vittorie convincenti contro Slovacchia e Romania, gli azzurri cercano di consolidare il loro percorso e affrontare la sfida con determinazione. Non perdetevi questa emozionante partita: scoprite orario, programma TV e streaming per seguire ogni attimo di questa battaglia europea. Il calcio giovanile italiano è pronto a scrivere un altro capitolo di successo!

L’Italia si è qualificata ai quarti di finale degli Europei Under 21 di calcio: il passaggio del turno era già in tasca dopo il doppio successo di misura (1-0) ottenuto contro Slovacchia e Romania, la partita di questa sera contro la Spagna serviva per determinare il primo posto nel gruppo A. Gli azzurri avevano bisogno di vincere per meritarsi il primato nel raggruppamento, visto che a parità di differenza reti (+2) gli iberici avevano segnato più gol nei precedenti incontri (5 contro 2). L’Italia incrocerà una formazione proveniente dal gruppo B nel primo turno a eliminazione: se chiuderà al primo posto se la dovrà vedere contro la seconda classifica, se concluderà in seconda piazza incrocerà la vincitrice dell’altro girone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca l’Italia i quarti degli Europei U21? Orario, programma, tv, streaming

