Quando corre Marcell Jacobs oggi a Turku | orario programma dove vederlo in tv e streaming

Oggi a Turku, Marcell Jacobs si prepara a tornare in pista per la sua prima gara stagionale ai prestigiosi Paavo Nurmi Games. Il Campione Olimpico dei 100 metri promette emozioni e grandi sorprese nella batteria di questa serata, trasmessa in diretta streaming e TV. Non perdere l'occasione di vivere da vicino il ritorno di uno dei piĂą grandi sprinter del mondo: scopri orari, programma e come seguirlo passo dopo passo.

Marcell Jacobs farĂ il proprio debutto stagionale a Turku (Finlandia), sede dei sempre prestigiosi Paavo Nurmi Games che vanno in scena oggi martedì 17 giugno. Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 ha scelto la localitĂ nordica per la sua prima volata all’aperto di questa annata agonistica: sarĂ impegnato in una batteria molto interessante in cui figurano anche il sudafricano Benji Richardson, il giapponese Abdul Hakim Sani Brown e il canadese Rohan Browning. Il velocista lombardo punta chiaramente a superare il turno per poi disputare la finale, attendendo i migliori della seconda batteria in cui spiccano il canadese Andre De Grasse, il ghanese Benjamin Azamati, lo statunitense Kyree King e il britannico Romell Glave. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando corre Marcell Jacobs oggi a Turku: orario, programma, dove vederlo in tv e streaming

