Qualcosa si muove sul tavolo diplomatico tra Iran e Israele, mentre le tensioni si intensificano in Medio Oriente. Il presidente francese Emmanuel Macron ha insinuato che Donald Trump abbia lasciato il G7 per lavorare su un cessate il fuoco tra i due Paesi, ma l'ex presidente americano ha smentito seccamente, alimentando ulteriori dubbi sulla reale portata di queste manovre. La situazione si fa sempre piĂą intricata, lasciando presagire sviluppi sorprendenti.

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che Donald Trump ha lasciato l’incontro del G7 in Canada per tornare a Washington e lavorare sul cessate il fuoco tra Israele e Iran. Ma Trump lo ha smentito, evidentemente seccato, tramite il suo social network Truth: “Sbagliato! Non ha idea del perchĂ© ora sto andando a Washington, ma certamente non ha nulla a che fare con un cessate il fuoco. Molto piĂą grande di quello. Che sia di proposito o meno, Emmanuel sbaglia sempre. Stay tuned! ”. Che il G7 sia sostanzialmente unito sulla necessitĂ di una de-escalation è un elemento certo. Su come questa sarĂ raggiunta è invece un punto interrogativo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Qualcosa si muove sul tavolo diplomatico tra Iran e Israele

