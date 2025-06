QN Distretti il turismo cambia pelle La ‘lezione’ di Rimini | Le nostre città si alleino

Il turismo, vero cuore pulsante dell’Italia, si prepara a una trasformazione cruciale. A Rimini, il ciclo di incontri ‘QN Distretti’ ha fatto tappa per esplorare come innovazione, sostenibilità e identità territoriale possano guidare questa rinascita. È in questa cornice che le nostre città devono allearsi, unendo le forze per affrontare insieme le sfide del futuro e rilanciare il patrimonio culturale e turistico del Paese.

Rimini, 17 giugno 2025 – Il turismo è un pilastro economico e culturale del Paese, Rimini e la Riviera romagnola ne sono il cuore pulsante. Delle sfide che attendono il settore si è parlato ieri al Grand Hotel nell’ambito della tappa riminese di ‘QN Distretti’, il ciclo di incontri di Quotidiano Nazionale dedicato alle grandi filiere produttive. ‘Turismo: il motore dell’Italia che riparte tra innovazione, sostenibilità e identità territoriale’ il titolo dell’evento organizzato da QN con main partner TIM Enterprise e in collaborazione con Ipsos e Grand Hotel di Rimini. Obiettivo: offrire una visione concreta e strategica per il futuro del settore attraverso le voci di istituzioni, imprenditori, opinion leader, esperti e testimonial. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

