Putin porta l’inferno in Ucraina | Kiev brucia nel silenzio di Usa e Ue

In un contesto di tensione crescente e silenzio assordante da parte di USA e UE, Putin intensifica la sua offensiva in Ucraina, portando devastazione e paura. La speranza di un cessate il fuoco si allontana, mentre le bombe continuano a cadere, segnando una triste regressione verso l’inferno. La comunità internazionale deve assumersi le proprie responsabilità per fermare questa tragedia inarrestabile. La domanda ora è: come si può invertire questa spirale di distruzione?

Da un lato, i negoziati per il cessate il fuoco sono in stallo; dall’altro, la brutale offensiva russa che, complice il silenzio e la disattenzione dell’Occidente, continua a seminare morte e distruzione in tutta l’Ucraina. Malgrado tre anni di duri combattimenti, la pace tra Mosca e Kiev sembra nuovamente allontanarsi sotto le bombe di Vladimir Putin, che ieri hanno letteralmente seminato il panico nell’ex repubblica sovietica, con ben 440 droni – e almeno 31 missili – abbattutisi su 34 città ucraine. Da Kiev a Odessa e da Zaporizhzhia a Mykolaiv, quella appena trascorsa è stata una delle giornate più dure e tragiche dell’intero conflitto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Putin porta l’inferno in Ucraina: Kiev brucia nel silenzio di Usa e Ue

In questa notizia si parla di: kiev - putin - ucraina - silenzio

Putin non scioglie la riserva, Kiev all’attacco - In un contesto di tensione crescente, Putin mantiene le riserve strategiche mentre Kiev intensifica la propria offensiva.

New Podcast! "PRIME PAGINE | Raid russi sull'Ucraina, Zelensky accusa il silenzio Usa" on @Spreaker #chiarapoggi #dazi #europa #garlasco #gaza #kiev #mosca #putin #raid #russia #stasi #tregua #trump #ucraina #ue #zalensky Vai su X

UCRAINA | Massicci raid russi su Kiev e Odessa. Zelensky invoca "azioni concrete" da parte di Stati Uniti ed Europa per fermate gli attacchi russi. "È importante che la risposta agli attacchi russi non sia il silenzio del mondo" #ANSA Vai su Facebook

Putin scatena l'inferno sull'Ucraina e Zelensky bacchetta gli alleati; Sull'Ucraina 300 missili e droni, Zelensky: il silenzio Usa fomenta Putin. Liberati 2000 prigionieri - Attacco russo nella regione di Sumy: 1 morto e 1 ferito; Guerra Ucraina, elicottero Putin attaccato da droni mentre era in visita nel Kursk.

Guerra Ucraina, così gli Stati Uniti aiutano la Russia: stop ai bombardamenti alle raffinerie di petrolio. Le rivelazioni di Kiev - Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Ucraina di non colpire le infrastrutture petrolifere ed energetiche russe. Da msn.com

Gli Stati Uniti aiutano la Russia: stop ai bombardamenti alle raffinerie di petrolio. Le rivelazioni di Kiev - Gli Stati Uniti hanno chiesto all’Ucraina di non colpire le infrastrutture petrolifere ed energetiche russe. Secondo msn.com