Purgatorio Canto I Catone Uticense simbolo di Giustizia e Libertà | incontro del Cis

Nel cuore della Calabria, un’occasione imperdibile per immergersi nelle profondità dell’arte e della filosofia. Il ciclo di incontri Lectiones Dantis 2025, organizzato dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria e dalla Chiesa degli Artisti di Reggio Calabria, apre le porte alla quinta lezione dedicata al Purgatorio Canto I. Con Catone Uticense come simbolo di giustizia e libertà, scopriamo insieme i segreti di questa potente allegoria. Non mancate!

Nell'ambito del ciclo di incontri: Lectiones Dantis 2025, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e la chiesa degli artisti di Reggio Calabria, nel salone della stessa chiesa, giovedì 19 giugno 2025, alle ore 18:00, promuovono la quinta lezione "Purgatorio Canto I. Catone Uticense.

