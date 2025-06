Pupi di Stac | i burattini più amati dai bambini tornano a Villa Vogel

Torna a Villa Vogel la magia dei burattini di Pupi di Stac, un appuntamento imperdibile per grandi e piccoli. Quattro serate di emozioni, risate e meraviglia, animate dalla tradizione e dall'ironia del teatro popolare. Un percorso tra poesia, immaginazione e gioco che trasformerà l’Isolotto in un grande palcoscenico di fantasia. Preparatevi a vivere un’estate all’insegna della cultura e del divertimento: il teatro dei burattini vi aspetta!

Firenze, 17 giugno 2025 - Due mesi di creativitĂ . Per un appuntamento che ogni anno cresce e si rinnova con la forza della tradizione, dell'ironia e della passione genuina per il teatro popolare. La quarta edizione dell' "Estate a Villa Vogel" è un percorso tra poesia, immaginazione e gioco che ogni mercoledì di luglio e agosto anima il cuore dell'Isolotto con marionette, pupazzi, burattini, ombre, clownerie ed invenzioni sceniche: un viaggio appassionante nel teatro ragazzi e di figura da condividere con dieci compagnie - alcune tra le piĂą interessanti del panorama italiano ed internazionale - che incanteranno bambini e famiglie con musica, narrazione e fantasia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pupi di Stac: i burattini piĂą amati dai bambini tornano a Villa Vogel

