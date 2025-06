Punti nascita la battaglia dei sindaci campani | tra Roma e Napoli verso la deroga ministeriale

Le tensioni tra Roma e Napoli sulla tutela dei punti nascita si intensificano, con i sindaci campani in prima linea nella battaglia per difendere un diritto fondamentale. Focus sull’Alto Casertano, Basso Salernitano e le isole, dove si stanno moltiplicando gli sforzi per ottenere una deroga ministeriale che garantisca servizi essenziali alle comunità locali. La posta in gioco è alta: la salute dei cittadini e il futuro di territori già sfidati. Resta da capire come evolverà questa cruciale vertenza.

Riflettori puntati sulla difesa dei punti nascita nei territori dell’Alto Casertano, del Basso Salernitano e delle isole campane, in questi giorni: due gli importanti momenti istituzionali che hanno visto protagonista una delegazione di sindaci impegnati nella tutela del diritto alla salute nelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Punti nascita, la battaglia dei sindaci campani: tra Roma e Napoli, verso la deroga ministeriale

