Pullman dagli alberghi | Mercato ambulante da domani portiamo i turisti della riviera

Da domani, i pullman dagli alberghi della riviera porteranno i turisti al mercato ambulante di Cesena, un vero fiore all’occhiello del centro storico. Con l’obiettivo di aumentare la presenza di visitatori anche in estate, l’amministrazione ha avviato una stretta collaborazione con le associazioni di categoria Fiva e Anva, puntando a valorizzare questa tradizione e a rendere il mercato un punto di riferimento per i turisti di tutta la regione.

"Il mercato ambulante è un punto di forza di Cesena e del suo centro storico e vuole esserlo anche d’estate con più avventori turisti possibile". L’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari (nella foto) ha avviato il filo diretto con le organizzazioni di categoria Fiva e Anva, come il predecessore Luca Ferrini, e sono state avviate le prime azioni promozionali anche in un periodo, se non morto, di maggiore rarefazione dell’afflusso. Da dove parte l’operazione estate al mercato, assessore Plumari? "È stato siglato un accordo con Adac Federalberghi Cesenatico che, in collaborazione con la dmc ‘ I Percorsi del Savio ’, che a partire da domani e sino a fine settembre, porterà turisti a Cesena con guida turistica e visita al mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it