Pugno duro alle curve | condanne storiche per i capi ultras di Milan e Inter

Un messaggio forte per riportare ordine e sicurezza negli stadi italiani. Oggi si chiude il primo capitolo giudiziario dell'inchiesta "Doppia Curva", con condanne storiche ai capi ultras di Milan e Inter. Una svolta decisa contro la violenza e l’illegalità , che mostra come la giustizia stia finalmente agendo con fermezza. La strada verso un calcio più sicuro e rispettoso è appena iniziata.

S è concluso oggi il primo capitolo giudiziario riguardante l'inchiesta "Doppia Curva": ecco le pene degli ultras di Milan e Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pugno duro alle curve: condanne storiche per i capi ultras di Milan e Inter

In questa notizia si parla di: ultras - milan - inter - pugno

Milan, duro comunicato da parte degli ultras rossoneri della Curva Sud: «Siete soltanto indegni!» - Dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia, gli ultras della Curva Sud del Milan hanno lanciato un duro comunicato, esprimendo la loro frustrazione e dissenso nei confronti della squadra e della dirigenza.

Si litiga. Pavia ha una squadra in serie D (finalmente), un livello basso rispetto alle altre cittĂ capoluogo di provincia. Inter e Milan a parte, in Lombardia ci sono Brescia, Atalanta, Cremonese e Como. Appena sotto Mantova, ecc.. Solo Varese e Sondrio sono i Vai su Facebook

Perse l'occhio per un pugno di Luca Lucci, gli amici di Virgilio Motta: Colpito per uno striscione; Pugno duro sulle curve di Milan e Inter: altri daspo al derby, aumentano le misure di sicurezza; Inchiesta ultras, 700 birre a 2 euro l’una: le intimidazioni ai bar di San Siro per rivendere le bibite….

Sentenza storica ultras Milan e Inter: oltre 90 anni di carcere ai capi curva - Il tribunale di Milano ha emesso oggi la sentenza di primo grado nel processo “Doppia Curva”, infliggendo oltre 90 anni di carcere totali ... Scrive iltempo.it

Inchiesta Curve, arriva la condanna per gli ultras: sentenza anche per l’Inter - Importanti novità sull'inchiesta che ha coinvolto le curve di Inter e Milan. Segnala spaziointer.it