Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per zone di Murgia Bat e foggiano Protezione civile previsioni meteo

La Puglia si prepara ad affrontare un'ondata di maltempo: il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla valida dalle 8 per dodici ore, con temporali e precipitazioni sparse, in particolare sul Gargano e le zone interne centro-settentrionali. Le previsioni segnalano rovesci isolati e intensi, che potrebbero causare disagi. √ą fondamentale restare aggiornati e seguire le indicazioni delle autorit√†. La sicurezza viene prima di tutto, quindi prepariamoci adeguatamente.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l‚Äôallerta con validit√† dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a ‚Äúprecipitazioni: Sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sul Gargano e settori interni centro-settentrionali della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori della Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.‚ÄĚ Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

