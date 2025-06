Pugilato Pamela Noutcho Sawa prima nel ranking mondiale pesi leggeri

Pamela Noutcho Sawa, atleta bolognese di origini camerunesi, conquista il vertice del ranking mondiale IBF nei pesi leggeri, confermando il suo talento e determinazione. Un traguardo che la colloca tra le migliori del mondo, ispirando appassionati e giovani pugili. Segui le nostre dirette e contenuti su Sportface TV, la tua fonte per tutto il mondo del pugilato. Per scaricare l’app gratuita, visita il Play Store o l’App Store e resta aggiornato!

L'atleta bolognese di origini camerunesi, della Bolognina Boxe, palestra popolare con sede nel rione nord del capoluogo emiliano, che lavora anche come infermiera, corona così un'ascesa che, in questi anni, l'ha vista prima laurearsi campionessa italiana nel 2021 e poi, a ottobre dell'anno scorso, vincere il titolo europeo.