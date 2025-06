PS3 Miglioramenti al VshFpsCounter | Fix Unità di Temperatura in webMAN MOD 1.4748m

Se sei un appassionato di PS3 e desideri ottimizzare al massimo la tua esperienza, l'ultima versione di webMAN MOD 1.47.48m introduce un aggiornamento essenziale al VshFpsCounter. Con questa patch, le temperature di PS1 e PSP vengono ora visualizzate in modo più stabile e coerente, eliminando fastidiose alterazioni tra Celsius e Fahrenheit. Scopri come questo miglioramento può rendere il tuo gaming ancora più preciso e piacevole.

Un piccolo ma utile aggiornamento è stato introdotto nella versione 1.47.48m di webMAN MOD, riguardante il VshFpsCounter. Novità principali:. Correzione temperatura per PS1 e PSP Ora i giochi PS1 e PSP non alterneranno più tra Celsius e Fahrenheit se nelle impostazioni di VshFpsCounter.yaml è selezionato un solo tipo di temperatura (es. solo °C o solo °F). Prima di questo fix, poteva capitare che la temperatura visualizzata cambiasse unità di misura durante l’esecuzione, ma ora il comportamento è stato stabilizzato. Ringraziamenti. Un grazie speciale a @Joonie86 per la compilazione e il supporto! Come aggiornare?. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net