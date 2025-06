PS2 XEB+ Neutrino Launcher Plugin V2.9 | Novità e Guida Completa

Se sei un appassionato di PlayStation 2 e desideri ottimizzare la tua esperienza di gioco, l'aggiornamento del plugin Neutrino Launcher per XEB+ alla versione 2.9 è ciò che fa per te. Con miglioramenti significativi e nuove funzionalità, questa release ti permette di caricare giochi PS2 da molteplici fonti in modo più semplice e performante. Scopri tutte le novità e come sfruttare al massimo questa potente soluzione per il tuo setup.

Il plugin Neutrino Launcher per Xtreme Elite Boot Plus (XEB+) è stato aggiornato alla versione 2.9, portando con sé miglioramenti e nuove funzionalità per gli appassionati di PlayStation 2. Questo plugin permette di caricare giochi PS2 da diverse fonti, tra cui HDD, MX4SIO, USB, MMCE e UDPBD, sfruttando il potente loader neutrino. Changelog della V2.9. Aggiornamento dei binari di neutrino alla versione 1.7.0. Reintrodotta l'opzione "Enable Debug Colors" nel menu contestuale. Aggiornamento del software del server UDPBD. Funzionalità Principali. Caricamento di backup di giochi PS2 direttamente dal dashboard XEB+ Supporto per HDD, MX4SIO, MMCE, USB e UDPBD Compatibilità con unità exFAT ad alta capacità (testate fino a 4TB ) Supporto per file frammentati Navigazione rapida per liste di giochi lunghe Memorizzazione degli ultimi 10 giochi avviati Visualizzazione di artwork e metadati per ogni gioco Impostazione di flag di compatibilità globali o per singolo gioco Cambio di modalità video via GSM Memory Card Virtuali Supporto per Memcard Pro 2 e SD2PSX Cheat codes Lista Preferiti Temi personalizzati Requisiti.

