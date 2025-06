Protezione civile e Alpini a Pianello e Marsaglia il campo estivo per i ragazzi

La Protezione Civile e gli Alpini si uniscono per offrire ai ragazzi un'esperienza unica di crescita e divertimento a Pianello e Marsaglia. I campi estivi “Anche io sono la Protezione civile”, giunti alla loro quindicesima edizione, sono un'opportunità speciale per imparare il valore della solidarietà e della sicurezza in modo coinvolgente. Un’opportunità gratuita per scoprire, in modo pratico, come contribuire al bene comune e diventare protagonisti del proprio territorio.

Divertirsi e imparare insieme alla Protezione civile. Si può, con i campi scuola "Anche io sono la Protezione civile", in programma tra giugno e settembre in diverse località dell'Emilia-Romagna. L'iniziativa, gratuita, giunta alla sua quindicesima edizione, nasce da un progetto finanziato dal.

