Protezione civile al via i campi estivi a Rimini Escursioni e prove per affacciarsi al mondo del volontariato

Scopri i campi estivi della Protezione Civile, un'occasione unica per divertirsi, imparare e immergersi nel mondo del volontariato! Tra giugno e settembre, giovani e famiglie avranno l'opportunità di partecipare a escursioni, prove pratiche e attività educative in varie località dell’Emilia-Romagna. Un’esperienza coinvolgente che avvicina i più giovani ai valori di solidarietà e responsabilità, formando cittadini consapevoli e pronti a fare la differenza. Non perdere questa opportunità di crescita e divertimento!

Divertirsi e imparare insieme alla Protezione civile. Si può, con i campi scuola “Anche io sono la Protezione civile”, in programma tra giugno e settembre in diverse località dell’Emilia-Romagna. Si inizia il 20 giugno da Rimini, per poi proseguire fino a settembre anche a Lagosanto (Fe), Modena. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Protezione civile, al via i campi estivi a Rimini. Escursioni e prove per affacciarsi al mondo del volontariato

