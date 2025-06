Proteste per il vicino rumoroso.

Nella calda estate di Porto d’Ascoli, un fastidioso problema di disturbo acustico sta creando tensione tra residenti e turisti. Un uomo agli arresti domiciliari diffonde musica a tutto volume, impedendo il meritato relax delle famiglie e dei visitatori. La settimana scorsa, le denunce sono aumentate, portando le autorità a intervenire. È giunto il momento di trovare una soluzione che riporti serenità a questa vivace zona balneare.

C'è un caso da affrontare a Porto d'Ascoli, nella zona di via Laureati, che nel periodo estivo si sta manifestando in modo più consistente mettendo in difficoltà anche i turisti. E' quello di un uomo che si trova agli arresti domiciliari e che durante la sera e la notte diffonde la musica a tutto volume, disturbando residenti e villeggianti. Chi a un certo punto non ce la fa più a sopportare il fastidio chiama le forze dell'ordine. La settimana scorsa è toccata al personale del commissariato di pubblica sicurezza a intervenire ed un poliziotto s'è beccato un mezzo cancello lanciatogli addosso ed è rimasto contuso.