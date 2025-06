Proteste in Kenya a Nairobi negozi chiusi e autisti fermi

Le strade di Nairobi si sono trasformate in un teatro di protesta: negozi chiusi e autisti fermi testimoniano il malcontento che scuote la capitale del Kenya. La tensione cresce, mentre cittadini e lavoratori manifestano il loro disagio. Scopriamo insieme le cause e le implicazioni di questa mobilitazione che sta scuotendo il Paese, lasciando una traccia indelebile nel tessuto sociale keniano.

Decine di attivisti keniani hanno inscenato una protesta vibrante ieri mattina davanti a un obitorio di Nairobi, capitale del Kenya. La manifestazione è scaturita dalla morte di Albert Omondi Ojwang, 31 anni, insegnante e creatore di contenuti online, avvenuta m Vai su Facebook

