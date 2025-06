Protesta per l' acqua pubblica | Così a Napoli aumentano le bollette

L'acqua, bene comune e diritto di tutti, è al centro di una vivace protesta a Napoli. Con l'aumento delle bollette e le continue minacce di privatizzazione, cittadini e attivisti si sono uniti in sit-in per difendere l'acqua pubblica. Padre Alex Zanotelli sottolinea che Napoli ha rispettato il referendum, e il Comune non può tornare indietro. La lotta per preservare questa risorsa vitale si fa sempre più urgente, perché il futuro dell'accesso all'acqua dipende dalla nostra mobilitazione.

"Napoli è l'unica grande città ad aver rispettato il referendum sull'acqua pubblica, il Comune di Napoli non può fare passi indietro". Così padre Alex Zanotelli al sit in contro la privatizzazione dell'acqua in città. Un pericolo che, secondo il Comitato, nasce dall'idea del Comune di trasformare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Protesta per l'acqua pubblica: "Così a Napoli aumentano le bollette"

In questa notizia si parla di: acqua - napoli - pubblica - così

A Napoli torna a sgorgare l’acqua suffregna: si potrà raccogliere con le “mummare”, le tipiche anfore - A Napoli, dopo un'interruzione di 50 anni, torna a sgorgare l'acqua "suffregna" dal Chiatamone, sotto il Monte Echia di Santa Lucia.

La mia rubrica “senza censura” su Cronache di Napoli Il referendum è stato una sconfitta, inutile che lo si neghi. Certamente non è ossigeno democratico che tante elettrici e tanti elettori non siano andati a votare per diritti costituzionali così fondamentali. Ques Vai su Facebook

Protesta per l'acqua pubblica: Così a Napoli aumentano le bollette; A Napoli viene cancellata l’unica esperienza di gestione dell’acqua come bene comune; Direttore ABC, De Marco: L'acqua di Napoli è buonissima e supercontrollata, bevete dal rubinetto costa anche 10k volte meno VIDEO.