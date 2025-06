Propaganda Live in lutto | morto Giovanni Di Cosimo

Propaganda Live si ferma in lutto per la perdita di Giovanni Di Cosimo, trombettista e visionary compositore amato dal pubblico di La7. Con una carriera brillante e una passione ineguagliabile, Di Cosimo ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. La sua scomparsa, avvenuta il 17 giugno a soli 61 anni, colpisce profondamente tutti noi, che riconosciamo in lui non solo un artista eccezionale ma anche un’ispirazione.

Propaganda Live piange¬† Giovanni Di Cosimo. Trombettista e compositore su La7, Di Cosimo √® morto il 17 giugno all‚Äôet√† di 61 anni. Solo due mesi fa il programma condotto da Diego Bianchi ha dovuto affrontare la morte della¬†violinista¬† Valentina Del Re, avvenuta l‚Äô11 aprile scorso. Diplomato al¬†Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, Di Cosimo - si legge su La7 - "ha legato il suo nome a numerosi progetti musicali di rilievo.¬† Dal 2001 √® stato ideatore, compositore e produttore del progetto Etruria Criminale Banda, con cui ha pubblicato l‚Äôomonimo album nel 2005. Ha dato vita al progetto¬†Giovanni Di Cosimo NU, da cui √® nato il disco¬†Giovanni Di Cosimo NU5TET¬†(2011)". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it ¬© Liberoquotidiano.it - Propaganda Live in lutto: morto Giovanni Di Cosimo

In questa notizia si parla di: cosimo - propaganda - morto - lutto

√ą morto Giovanni Di Cosimo, trombettista di Propaganda Live: √® la seconda scomparsa dopo Valentina Del Re - Un altro dolore sconvolge il mondo della musica e dello spettacolo: la perdita di Giovanni di Cosimo, talentuoso trombettista di Propaganda Live, segna un lutto profondo per tutti noi.

√ą morto Ronald Fenty, padre di Rihanna. Lutto per la cantante Vai su Facebook

'Propaganda Live' senza pace, √® morto il trombettista Giovanni Di Cosimo. L'addio struggente di Diego Bianchi; Morto Giovanni Di Cosimo trombettista di Propaganda Live, aveva 61 anni: secondo grave lutto per Diego Bianchi; Giovanni Di Cosimo, morto il trombettista di Propaganda Live: aveva 61 anni. Il ricordo di La7: ¬ęPresenza cost.

'Propaganda Live' senza pace, è morto il trombettista Giovanni Di Cosimo. L'addio struggente di Diego Bianchi - È il secondo lutto che colpisce la band di Propaganda Live a due mesi dalla morte di Valentina Del Re, ... Lo riporta libero.it

Giovanni Di Cosimo, morto a 61 anni il trombettista e compositore di Propaganda Live. La7: «Salutiamo un fratello dal cuore gentile» - È morto a 61 anni Giovanni Di Cosimo, il trombettista di "Propaganda Live". Riporta msn.com