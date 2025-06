Propaganda islamista angioletto legge il Corano | bufera sul lavoretto scolastico

Una proposta scolastica con un angioletto che legge il Corano ha scatenato una bufera a Civitavecchia, sollevando inquietanti interrogativi sull'integrazione. La segnalazione evidenzia come alcune iniziative possano essere interpretate come segnali di un'integrazione al contrario, alimentando tensioni e divisioni in una societ√† gi√† complessa. √ą fondamentale affrontare questi temi con seriet√† e rispetto, per costruire un dialogo autentico e inclusivo.

Le segnalazione che proviene da Civitavecchia inserisce un altro tassello nel preoccupante puzzle dell'integrazione al contrario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - ‚ÄúPropaganda islamista‚ÄĚ, angioletto legge il Corano: bufera sul lavoretto scolastico

In questa notizia si parla di: propaganda - islamista - angioletto - legge

Deriva islamista. Un angioletto legge il Corano: è bufera sul lavoretto scolastico; Deriva islamista Un angioletto legge il Corano | è bufera sul lavoretto scolastico.

"Deriva islamista". Un angioletto legge il Corano: è bufera sul lavoretto scolastico - In una scuola elementare un angelo di cartone tiene in mano il Corano. Riporta msn.com

Parlamento russo inasprisce legge contro 'propaganda Lgbt' - Il Parlamento russo ha votato in prima lettura l'inasprimento della legge contro "la propaganda Lgbt". Come scrive ansa.it