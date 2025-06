Pronto Caterina? Sono io La Volta Buona telefonata choc in diretta e gelo in studio

Pronto Caterina, sono io! La puntata de La volta buona di martedì 17 giugno su Rai 1 ha riservato sorprese inattese: un gioco telefonico che si è trasformato in un monologo filosofico e critico, lasciando lo studio senza parole. Un momento surreale che ha scosso emozioni e riflessioni, dimostrando come anche le semplici interazioni possano diventare occasioni di profondità e sorpresa. E così, il finale si è rivelato…

Finale inaspettato e a tratti surreale per la puntata de La volta buona andata in onda martedì 17 giugno su Rai 1. Come di consueto, nella parte conclusiva del programma condotto da Caterina Balivo, viene lasciato spazio a un gioco telefonico riservato agli spettatori da casa. L'idea è semplice: scegliere un numero da uno a sei e tentare la fortuna. Ma stavolta, il gioco si è trasformato in un monologo dai toni filosofici e critici, tanto da lasciare lo studio e il pubblico interdetti.