Pronti a salutare il caldo? In arrivo temporali e freddo in queste zone

Dopo settimane di temperature roventi, l’Italia si prepara a un brusco cambio di scenario: temporali improvvisi e un calo di temperature che porteranno solliero in molte regioni. È il momento di scoprire dove e quando il caldo cederà il passo a un fresco raggio di aria più rigenerante. Restate con noi per conoscere tutti i dettagli su questa svolta climatica sorprendente e come affrontarla al meglio!

Regioni italiane sotto gli acquazzoni, le temperature scendono all'improvviso: ecco dove e quando, il caldo da' una tregua La prima metà di giugno è stata segnata dall'arrivo del gran caldo, qualcosa che si prevedeva anche se non nelle proporzioni cui abbiamo assistito fino a questo momento. Sono stati giorni con temperature molto elevate, che hanno.

