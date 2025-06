Pronostico Spagna U21-Italia U21 primo posto in palio | difesa contro attacco

L’attesa è finita: Spagna U21 e Italia U21 si sfidano nel match decisivo della terza giornata degli Europei Under 21, con in palio il primo posto nel girone. Due nazionali forti, entrambe già qualificate ai quarti, ma determinate a conquistare la vetta. Difesa contro attacco, equilibrio e strategia saranno protagonisti di questa sfida cruciale. Chi avrà la meglio? Scopriamo insieme pronostici, formazioni e tutte le ultime novità.

Spagna U21-Italia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Come da pronostico il girone A è stato appannaggio di Spagna e Italia, già qualificate ai quarti di finale dopo i primi 180 minuti di torneo. Entrambe dopo i primi due turni hanno in tasca il pass per la fase ad eliminazione diretta dell'Europeo Under 21 e nella terza giornata si contenderanno il primo posto, che in teoria dovrebbe garantire un percorso più agevole nella fase successiva.

