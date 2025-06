Pronostico Romania U21-Slovacchia U21 | l’amichevole regala scintille

România U21 e Slovacia U21 si sfidano in un’amichevole che promette scintille, nonostante entrambe abbiano già salutato anzitempo il torneo europeo. Questa partita, valida per la terza giornata della fase a gironi degli Europei Under 21, si preannuncia come un’occasione di rivalsa e spettacolo, con probabili formazioni pronte a regalare emozioni. Un match unico nel suo genere, che merita di essere seguito per scoprire chi potrà lasciare un segno in questa sfida di fine stagione.

Romania U21-Slovacchia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Un’amichevole. Perché Romania e Slovacchia, che erano inserite nel raggruppamento dell’Italia e della Spagna, dopo due sconfitte in altrettante giornate in questo Europeo, hanno salutato in anticipo la manifestazione. Quindi, quella di martedì sera, sarà una sfida che varrà solamente per le statistiche. E nient’altro. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Romania U21-Slovacchia U21: l’amichevole regala scintille

