Pronostico Olanda U21-Ucraina U21 | sono con le spalle al muro

Mercoledì alle 18:00 si accendono le luci sulla sfida cruciale tra Olanda U21 e Ucraina U21, due squadre con il morale sotto i tacchi e tutto da giocarsi. La partita, valida per la terza giornata degli Europei U21 nel girone D, potrebbe decidere le sorti di entrambe le nazionali, specialmente per i padroni di casa, già con un piede fuori dal torneo. Riusciranno gli Oranje a rialzarsi? Scopriamolo insieme, con streaming gratuito, formazioni e pronostico completo.

Olanda U21-Ucraina U21 è una partita della terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Nel girone D rischia una clamorosa eliminazione l' Olanda di Michael Reiziger, che ha collezionato a malapena un punto tra Finlandia (2-2) e Danimarca (1-2). Nessuna vittoria fino a questo momento per i Jong Oranje: Rensch e compagni hanno palesato pesanti limiti in fase difensiva, subendo ben 4 reti totali nonostante il costante dominio del possesso. Limiti che hanno spinto gli olandesi a un passo dal burrone: nell'ultima giornata dovranno per forza battere l' Ucraina e sperare che la Danimarca – a punteggio pieno e già qualificata – riesca ad evitare la sconfitta con i finlandesi, a quota 1 punto proprio come la selezione di Reiziger.

