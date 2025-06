Pronostico Inghilterra U21-Germania U21 | duello per il primato

L’atteso scontro tra Inghilterra U21 e Germania U21 si prepara a infiammare la terza giornata degli Europei Under 21, una sfida cruciale per il primato nel girone. Con la Germania già qualificata ai quarti, gli inglese cercano riscatto e conferme, in un duello che promette emozioni e colpi di scena. Streaming gratuito, formazioni probabili e il nostro pronostico: scopri cosa ci aspetta in questa battaglia di nervi e talento.

Inghilterra U21-Germania U21 è una partita della terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 21:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. La Germania è una delle quattro nazionali insieme a Danimarca, Italia e Spagna già sicure della qualificazione ai quarti di finale dell’Euro Under 21 con un turno d’anticipo. Resta da capire soltanto se i ragazzi guidati dall’italotedesco Antonio Di Salvo avanzeranno come primi oppure se scivoleranno al secondo posto dopo la sfida con i campioni in carica dell’ Inghilterra, attualmente a -2 in classifica. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Inghilterra U21-Germania U21: duello per il primato

