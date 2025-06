Pronostico Georgia U21-Portogallo U21 | in palio la qualificazione

Martedì alle 18:00, la sfida tra Georgia U21 e Portogallo U21 si trasforma in un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai quarti degli Europei U21. Con il destino in bilico, i lusitani possono assicurarsi la fase successiva anche con un pareggio, mentre i georgiani sono costretti a vincere. Una partita intensa, piena di tensione e spettacolo, che potrebbe decidere le sorti di entrambe le squadre. Ecco tutto quello che c'è da sapere…

Georgia U21-Portogallo U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. La sfida di Trencin è, di fatto, uno “spareggio” per la qualificazione ai quarti di finale. Il Portogallo, però, andrà agli ottavi anche pareggiando, mentre la Georgia, attualmente terza a -1 dai lusitani e dalla Francia, deve per forza vincere per poter bissare lo storico traguardo tagliato nell’ultima edizione degli Europei Under 21, quando approdò per la prima volta nella sua storia tra le prime otto di questa manifestazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Georgia U21-Portogallo U21: in palio la qualificazione

