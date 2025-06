Pronostico Francia U21-Polonia U21 | goleada in arrivo

La sfida tra Francia U21 e Polonia U21 si accende martedì alle 18:00, con la possibilità per i transalpini di assicurarsi un biglietto per i quarti di finale anche con un pareggio. La vittoria sembra vicina, vista la forza mostrata finora e il contesto favorevole, ma attenzione: uno sguardo ai pronostici suggerisce che potrebbe arrivare una goleada in arrivo. Anche se crediamo, che questa partita possa riservare sorprese emozionanti, non resta che attendere il fischio d’inizio.

Francia U21-Polonia U21 è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca martedì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Basta anche il pareggio, alla Francia contro la Polonia, per staccare il pass per i quarti di finale dell’Europeo di categoria. Sì, visto lo scontro tra Portogallo e Georgia, i transalpini possono giocare per il doppio risultato. Anche se crediamo, oggettivamente, che faranno di tutto per vincere. (Instagram) – Ilveggente.it La rete di Barry, all’ultimo secondo contro la Georgia – dopo essere andati in vantaggio di due gol ed essere ripresi nel secondo tempo – ha permesso alla nazionale francese di conquistare la prima vittoria di questa manifestazione dopo il pareggio al debutto contro il Portogallo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Francia U21-Polonia U21: goleada in arrivo

