Promozione il Val Gallico annuncia il nuovo tecnico Gaetano Di Maria

Il Val Gallico dà il benvenuto a Gaetano Di Maria, il nuovo volto della sua panchina! Con una carriera ricca di successi e un passato glorioso nel calcio dilettantistico di Reggio Calabria, il tecnico messinese torna a guidare i biancorossi nel prossimo torneo regionale di Promozione. Una scelta che promette entusiasmo e risultati: il ritorno di un maestro pronto a scrivere nuove pagine di successo.

Gaetano Di Maria è il nuovo allenatore del Val Gallico, che disputerà il prossimo torneo regionale di Promozione. Il 60enne tecnico messinese ritorna a Reggio Calabria, dove ha scritto pagine storiche del calcio dilettantistico della Città Metropolitana, con la vittoria del campionato di serie D. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Promozione, il Val Gallico annuncia il nuovo tecnico Gaetano Di Maria

In questa notizia si parla di: promozione - gallico - tecnico - gaetano

Promozione, Val Gallico sorpassa il Gioiosa e stacca il pass per la finale playoff - Un altro capolavoro va in scena per il Val Gallico, che con determinazione rimonta e supera il Gioiosa, conquistando così l'accesso alla finale play-off del girone B di Promozione Calabrese.

Val Gallico, l'ex Messina Gaetano Di Maria è il nuovo allenatore Vai su Facebook

Promozione, il Val Gallico annuncia il nuovo tecnico Gaetano Di Maria; Promozione, il Val Gallico annuncia il nuovo tecnico Gaetano Di Maria; Gaetano Di Maria riparte da Reggio: allenerà l'Asd Val Gallico.

Promozione, il Val Gallico annuncia il nuovo tecnico Gaetano Di Maria - Il 60enne allenatore messinese ritorna a Reggio Calabria, dove ha scritto pagine storiche del calcio dilettantistico della Città Metropolitana ... Riporta reggiotoday.it

Val Gallico, l’ex Messina Gaetano Di Maria è il nuovo allenatore - Gaetano Di Maria, ex allenatore tra le altre di Vibonese e Messina, è il nuovo tecnico del Val Gallico: l'annuncio ufficiale ... Secondo strettoweb.com