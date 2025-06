Progetto RiduciN | il secondo appuntamento al Centro Pio La Torre di Agrorinasce

Se sei interessato a scoprire soluzioni innovative per un’agricoltura più sostenibile, non puoi perderti il secondo appuntamento del progetto RiduciN. Il 18 giugno alle 16.30, presso il Centro Pio La Torre di Santa Maria La Fossa, si terrà un evento che promette di rivoluzionare la gestione dei nitrati nei reflui zootecnici. Un’occasione unica per approfondire le nuove strategie di tutela ambientale e condividere idee con esperti del settore. Ti aspettiamo!

Tempo di lettura: 2 minuti Il secondo appuntamento del progetto RiduciN si terrà il 18 giugno alle ore 16.30 presso il Centro di educazione e documentazione ambientale “Pio La Torre” di Santa Maria La Fossa. Un’iniziativa all’avanguardia che promette di innovare la gestione dei nitrati nei reflui zootecnici. Questo progetto, che vede la collaborazione tra il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università L. Vanvitelli, Agrorinasce e l’ Azienda agricola Reccia, rappresenta un passo cruciale per la tutela ambientale e il supporto alle numerose aziende zootecniche della provincia di Terra di Lavoro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Progetto “RiduciN”: il secondo appuntamento al Centro Pio La Torre di Agrorinasce

