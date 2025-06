Progetti di crescita e di confronto

Un progetto ambizioso, nato dalla volontà di ascoltare e coinvolgere i giovani del territorio senese, che si trasforma in un potente motore di crescita e partecipazione. Attraverso iniziative concrete e un dialogo aperto, la Fondazione Mps e il Consiglio dei giovani stanno dando vita a un vero spazio di confronto, capace di generare azioni incisive. È un esempio di come sogni possano diventare realtà: un punto di partenza per costruire un futuro condiviso e innovativo.

Uno spazio di confronto e di partecipazione che vede protagonisti i giovani del territorio senese, in grado di generare azioni incisive. Un sogno? Forse, ma realizzato da Fondazione Mps con il Consiglio dei giovani. "La Fondazione ha prima creato un focus group coinvolgendo i rappresentanti delle associazioni studentesche. Era un punto di partenza limitato ma non c'erano gruppi civici rappresentativi dei giovani a Siena – racconta la collaboratrice di Fondazione Mps Mira Manini Tiwari –. Hanno chiesto agli studenti di raccontare la loro esperienza di vita a Siena e cosa avrebbero voluto migliorare".

