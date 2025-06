Prodotto a rischio istamina Carrefour ritira lotto di acciughe ‘Terre d’Italia’

Attenzione consumatori: Carrefour ha avviato un ritiro volontario di un lotto di acciughe Terre d’Italia a causa di potenziale presenza di istamina, una sostanza che può causare fastidi come mal di testa e disturbi gastrointestinali. La sicurezza dei clienti è la priorità assoluta, quindi si consiglia di verificare i dettagli del prodotto interessato e di seguire le indicazioni fornite. La vostra salute viene prima di tutto.

Carrefour ha annunciato il ritiro volontario e precauzionale di un lotto di filetti di acciughe di Sicilia in olio extravergine d’oliva, commercializzati con il marchio Terre d’Italia. La decisione è stata presa per la possibile presenza di istamina. Questa sostanza, se presente in quantità elevate, può provocare mal di testa, arrossamenti o disturbi gastrointestinali in soggetti sensibili. Dettagli del prodotto interessato. Il prodotto oggetto del richiamo è confezionato in vasetti da 156 grammi. Riporta il termine minimo di conservazione (Tmc) 17 marzo 2026, che coincide con il numero di lotto. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

