Prodotti tipici allegria e musica sull' aia | a Predalbora torna la Festa di San Giovanni

Preparati a vivere un'indimenticabile giornata di allegria, musica e sapori autentici alla Festa di San Giovanni a Predalbora di Groppallo! Domenica 29 giugno, l'oratorio si anima con celebrazioni e tradizioni, mentre nel pomeriggio l'aia si trasforma in un suggestivo banchetto con prodotti tipici locali. Un'occasione unica per assaporare i gusti genuini del territorio e lasciarsi coinvolgere dall’atmosfera festosa. Non mancare a questa tradizione che unisce comunità e cultura in un abbraccio di festa e convivialità !

Domenica 29 giugno torna la Festa di San Giovanni a Predalbora di Groppallo (Farini). Una giornata di musica, convivialità ed enogastronomia che prenderà il via alle ore 11,30 con la celebrazione della parola nell'oratorio del paese. A seguire pranzo nell'aia con prodotti tipici della zona. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Prodotti tipici, allegria e musica sull'aia: a Predalbora torna la Festa di San Giovanni

