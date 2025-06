Prodotti alla liquirizia l’allerta degli esperti | Non sottovalutare i rischi

La liquirizia, spesso considerata una semplice caramella o un ingrediente naturale, nasconde potenziali rischi che non dovrebbero essere sottovalutati. Un allarme recente dell’Anses mette in luce come il suo consumo eccessivo possa portare a effetti collaterali gravi, anche in prodotti dove si “nasconde”. È fondamentale conoscere i pericoli nascosti di questo dolce amato: scopriamo insieme perché la moderazione è la chiave per gustarla in sicurezza.

Spesso considerata solo una caramella nera dal gusto deciso o un ingrediente naturale nelle tisana digestive, la liquirizia potrebbe generare in realtà effetti collaterali potenzialmente seri. Soprattutto se pensiamo anche a tutti i prodotti in cui si “nasconde”. Un recente allarme dell’ Anses, l’ Agenzia francese per la sicurezza alimentare, invita a prestare maggiore attenzione al suo consumo. L’Anses ha analizzato oltre 100 casi di effetti indesiderati legati al consumo eccessivo di liquirizia, che possiamo trovare in caramelle, bibite, integratori e alimenti trasformati. Il risultato? Un nuovo invito a regolamentare meglio le etichette e a informare i consumatori sui rischi del consumo abituale di liquirizia, anche in piccole dosi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Prodotti alla liquirizia, l’allerta degli esperti: “Non sottovalutare i rischi”

