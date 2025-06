Prodi CGIE a Mattarella | spaiamento per legge su cittadinanza

In un momento storico in cui il dialogo tra cittadini e istituzioni sembra vacillare, i rappresentanti del CGIE si ergono a difensori della partecipazione democratica. Con determinazione e passione, ricordano che la politica è l’arte di organizzare la speranza, e che il coinvolgimento civico è il motore di un domani più inclusivo. Davanti a Mattarella, questi giovani leader ribadiscono il loro ruolo nel plasmare un'Italia più aperta e partecipata.

Milano, 17 giu. (askanews) – "In tanti vogliono farci credere che la democrazia e la partecipazione siano ormai parole in via d'estinzione, che dobbiamo rassegnarci ad un mondo individualista e condannato alla sterilità di differenze che non trovano forme di dialogo. Che la Politica, intesa come arte di organizzare la speranza, sia morta. Ma qui davanti a Lei ci sono i sessantatré Consiglieri della quinta consiliatura del CGIE, impegnati in un percorso di lavoro collegiale, determinati a dimostrare che è possibile sentirsi parte di una comunità nazionale, quale che sia il proprio indirizzo di residenza o il proprio orientamento politico.

Mattarella al Consiglio degli italiani all'estero: utile riflettere sui temi della cittadinanza - Il presidente della Repubblica ha parlato del dibattito, all'interno della comunità degli italiani all'estero, sul dl cittadinanza: "utile favorire una meditata considerazione