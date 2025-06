Processo ultras di Inter e Milan | 10 anni agli ex capi Beretta e Lucci Confermata l’aggravante mafiosa

Un’indagine lunga e complessa ha portato a condanne di 10 anni per Andrea Beretta e Luca Lucci, ex capi delle curve di Inter e Milan. La sentenza conferma l’aggravante mafiosa, evidenziando il coinvolgimento di figure chiave negli ultras milanesi e nerazzurri. Questa vicenda svela un lato oscuro del calcio italiano, dove passione e illegalità si intrecciano in modo inquietante. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro del tifo organizzato?

Dieci anni a testa per gli ex capi delle curve di Inter e Milan, Andrea Beretta e Luca Lucci. Otto anni all’altro leader della Nord nerazzurra, Marco Ferdico, mentre 5 anni sono stati inflitti a Pino Caminiti e quattro a Renato Bosetti, altri luogotenenti degli ultras della Beneamata. Beretta, ex capo della Curva Nord e collaboratore di giustizia, era imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di ‘ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista, era invece sotto processo come mandante del tentato omicidio dell’ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere, senza l’aggravante mafiosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo ultras di Inter e Milan: 10 anni agli ex capi Beretta e Lucci. Confermata l’aggravante mafiosa

