Processo doppia curva | tutti i nomi dei condannati del tifo organizzato di Milan e Inter

Nel cuore dello stadio, il processo della doppia curva ha portato alla luce i nomi di numerosi ultrà coinvolti nelle vicende giudiziarie di Milan e Inter. Tra condannati noti come Andrea Beretta e Luca Lucci, e altri meno conosciuti, emerge un quadro complesso di tensioni e violenze che ha scosso il mondo del tifo organizzato. La sentenza emessa dal tribunale di Milano rappresenta un passo importante per la giustizia sportiva e civile, ma il dibattito è ancora acceso.

I più noti sono Andrea Beretta e Luca Lucci. Ma non sono gli unici ultrà di Inter e Milan finiti tra gli imputati condannati dalla sentenza emessa dal tribunale di Milano nel pomeriggio di martedì. Doppia curva, i nomi dei vari condannati (Inter) Le condanne "minori" sono andate a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Processo doppia curva: tutti i nomi dei condannati del tifo organizzato di Milan e Inter

In questa notizia si parla di: condannati - inter - doppia - curva

Luca Lucci e Andrea Beretta condannati a 10 anni, la sentenza sui capi ultras di Milan e Inter: l’inchiesta l’omicidio Bellocco e la mafia nelle curve - Una svolta sconvolgente nel mondo delle tifoserie italiane: Luca Lucci e Andrea Beretta, figure di spicco delle curve di Milan e Inter, sono stati condannati a 10 anni di carcere.

Inchiesta doppia curva, maxi-condanne in vista per gli ultras di Milan ed Inter #SempreMilan #ACMilan #Milan Vai su X

La testimonianza di un ambulante senza licenza che è stato picchiato dagli ultras fuori da San Siro prima di un concerto fa luce sugli affari prima di Vittorio Boiocchi, poi di Andrea Beretta e dei sodali coinvolti nell’inchiesta Doppia Curva anche all’esterno dello Vai su Facebook

Ultras di Inter e Milan a processo, arrivano le condanne: 10 anni ad Andrea Beretta e Luca Lucci; Inchiesta ultras Doppia Curva, Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni e risarcimenti a Inter e Milan; Luca Lucci e Andrea Beretta condannati a 10 anni, la sentenza sui capi ultras di Milan e Inter: l'inchiesta l'omicidio Bellocco e la mafia nelle curve.

Inchiesta "Doppia Curva": condannati a 10 anni Lucci e Beretta - Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, era accusato dell'omicidio di Antonio Belloc ... Lo riporta msn.com

Doppia Curva, condanna a dieci anni per gli ex capi ultrà di Milan e Inter - Andrea Beretta e Luca Lucci, rispettivamente ex capi ultrà di Inter e Milan, sono stati condannati a dieci anni nell’ambito dell’inchiesta Doppia Curva sul tifo milanese. Scrive msn.com