Processo Doppia Curva attese le prime sentenze | ultras fuori da San Vittore

L’attesa cresce per le prime sentenze nel processo “Doppia Curva”, simbolo di una lotta decisa contro l’illegalità nel mondo ultras di Milano. Oggi, martedì 17 giugno, si conosceranno i verdetti di primo grado con rito abbreviato, in un episodio che potrebbe segnare una svolta decisiva nella sfida contro il tifo violento. Tra le mura di San Vittore, si sveleranno i destini di chi ha rivoluzionato il panorama sportivo e sociale della città.

È attesa nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, la sentenza di primo grado (con rito abbreviato) per il processo “Doppia Curva”, l’indagine della Squadra Mobile di Milano coordinata dai pm della Dda Paolo Storari e Sara Ombra che ha decapitato i vertici del tifo organizzato milanese. Tra i. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Processo "Doppia Curva", attese le prime sentenze: ultras fuori da San Vittore

In questa notizia si parla di: processo - doppia - curva - attese

Processo “doppia curva” a Milano, il pm chiede quattro anni e dieci mesi per l’ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello - A Milano, il pubblico ministero Paolo Storari ha chiesto la condanna per Christian Rosiello, ex guardia del corpo di Fedez, a quattro anni e dieci mesi, nel contesto del processo nota come "doppia curva".

Processo Doppia Curva, attese le prime sentenze: ultras fuori da San Vittore; Processo doppia Curva: nel pomeriggio attesa la prima sentenza; Caso ultras, oggi alle 15 le sentenze per l'inchiesta Doppia Curva: 16 imputati tra cui Beretta, Ferdico e Lucci. Che a ogni udienza ha attaccato il pm Storari e preteso l'assoluzione. E ha ordinato alla Sud di essere fuori dall'aula: attesi in centinaia.

Doppia Curva, chiesti 4 anni e 10 mesi per Rosiello, ex bodyguard Fedez/ Per Francesco Lucci 6 anni e 10 mesi - Nel frattempo, sono attese le richieste di condanna per i 16 imputati nell’altro procedimento ... Da ilsussidiario.net

Processo «Doppia curva» a Milano, chiesti 10 anni di carcere per l’ultrà rossonero Luca Lucci: le accuse - In aggiornamento L'articolo Processo «Doppia curva» a Milano, chiesti 10 anni di carcere per l’ultrà rossonero Luca Lucci: le accuse proviene da Open. msn.com scrive