Processo d' appello al Nuovo Clan Partenio | emessa la sentenza di secondo grado

Dopo oltre tre ore di camera di consiglio, la Corte d’Appello di Napoli ha emesso la sentenza di secondo grado nel controverso processo al “Nuovo Clan Partenio”. Un verdetto atteso che potrebbe segnare una svolta significativa nella lotta alla criminalità organizzata. Le decisioni dei giudici sono state accolte con attenzione e speranza da parte delle parti coinvolte, mentre si aprono nuovi scenari sul fronte della giustizia e della sicurezza.

Dopo oltre tre ore di camera di consiglio, la Terza Sezione Penale della Corte d'Appello di Napoli ha emesso nel tardo pomeriggio di oggi la sentenza di secondo grado nel processo al cosiddetto "Nuovo Clan Partenio". Intorno alle 18, i giudici hanno letto in aula un verdetto che, pur con alcune.

