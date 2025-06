Problema rifiuti in centro? Bisogna verificare gli appartamenti affittati in nero

Il problema dei rifiuti nel centro storico si fa sempre più urgente, complicato da appartamenti affittati in nero che alimentano l’abbandono selvaggio dei rifiuti. Questa situazione non solo compromette il decoro urbano, ma mette a rischio la salute pubblica e l’immagine della nostra città. È fondamentale verificare e regolarizzare queste situazioni irregolari, perché solo così potremo affrontare con efficacia questa complessa sfida.

Riceviamo e pubblichiamo: "Le molte facce della questione rifiuti. Aggiungo un tassello al quadro del problema dell’abbandono dei rifiuti vicino ai bidoni e alle campane. Soprattutto nel centro storico, ma non solo, sono molti gli appartamenti affittati in nero, e quindi tutti coloro che vivono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - "Problema rifiuti in centro? Bisogna verificare gli appartamenti affittati in nero"

