Pro Vita chiede l' affissione di manifesti ' anti gender' il Comune fa muro | Discriminatori e ingannevoli

In un contesto in cui il dibattito sui valori tradizionali si fa sempre più acceso, Pro Vita e Famiglia insiste nel voler diffondere un messaggio di sensibilizzazione contro l’ideologia gender. Tuttavia, il Comune di Rimini ha deciso di opporsi, classificando la richiesta come discriminatoria e ingannevole. La decisione della giunta comunale, arrivata il 17 giugno, rappresenta un nuovo capitolo nel confronto tra libertà di espressione e tutela dei principi condivisi.

L’associazione Pro Vita e Famiglia chiede l’affissione di cento manifesti per sensibilizzare l’opinione pubblica contro l’ideologia gender, il Comune fa muro. È arrivata oggi, 17 giugno, la decisione della giunta comunale di Rimini di dare il voto favorevole al diniego all'affissione, richiesta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Pro Vita chiede l'affissione di manifesti 'anti gender', il Comune fa muro: "Discriminatori e ingannevoli"

Ieri sera abbiamo affisso i manifesti negli spazi previsti, continuando a spezzare il velo di indifferenza che la comunicazione istituzionale sta tenendo nei confronti di quesiti che riguardano la vita dei cittadini, e per i quali le persone meriterebbero di essere info

