Private Equity | leva strategica per la crescita delle PMI bergamasche

Nel cuore di Bergamo, il private equity si presenta come leva strategica essenziale per la crescita delle PMI locali. Durante l’incontro del ciclo “Valore infinito”, esperti come Alessia Muzio di AIFI hanno evidenziato come investimenti mirati possano trasformare le imprese, favorendo managerializzazione e accesso a nuovi capitali. La sfida ora è cogliere queste opportunità per rafforzare la competitività nel mercato globale e costruire un futuro più solido e innovativo.

Bergamo. Crescita, managerializzazione e accesso a capitali sono i pilastri per la competitivitĂ delle imprese in un mercato globale. Se n’è parlato lunedì 16 giugno nella sede di Confindustria Bergamo, durante un nuovo appuntamento del ciclo “Valore infinito – A ogni impresa la propria governance”, dedicato alle opportunitĂ offerte dai fondi di Private Equity. L’intervento di Alessia Muzio di AIFI ha offerto un quadro puntuale del settore: nel solo 2024, in Italia, sono stati investiti circa 20 miliardi di euro in operazioni di private capital, con un 71% dei capitali provenienti da investitori internazionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Private Equity: leva strategica per la crescita delle PMI bergamasche

Private Equity: leva strategica per la crescita delle PMI bergamasche

