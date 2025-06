Principio d' incendio su un balcone del lungolago tante chiamate e pompieri in azione

Un principio d'incendio scoppiato su un balcone di Lecco ha mobilitato numerose chiamate e i vigili del fuoco in azione tempestiva. L'intervento, avvenuto nel pomeriggio di martedì 17 giugno in via Lungolario Isonzo, ha richiesto l'intervento rapido delle forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti. La situazione è stata prontamente sotto controllo e risolta in meno di un'ora, dimostrando l'efficacia della risposta tempestiva.

Vigili del fuoco in azione in via Lungolario Isonzo per un principio d'incendio che ha interessato un balcone. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, martedì 17 giugno, in una palazzina affacciata sul lungolago nella zona centrale di Lecco. Situazione risolta nel giro di un'ora

