Primo round dell' incidente probatorio su Garlasco | il doppio colpo di scena su due impronte

Il primo round dell’incidente probatorio su Garlasco si svela con un doppio colpo di scena: nuove impronte e dettagli che potrebbero ribaltare le certezze. Dopo sette ore intense, emergono due elementi chiave che sollevano interrogativi sulla versione ufficiale, aprendo uno spazio di incertezza che potrebbe cambiare le sorti del caso. Ma non è tutto, perché la tensione è destinata a crescere...

La "nuova" indagine sull'omicidio di Chiara Poggi riparte dopo il primo round dell'incidente probatorio, durato sette ore, con due certezze in più: l'intonaco legato all'impronta 33 non c'è negli scatoloni dei reperti sui quali dovranno esprimersi due periti e undici consulenti e quella numero 10 non è insanguinata. Sono due punti che sembra possano essere letti a favore della difesa di Andrea Sempio. Non è spuntato, com'era prevedibile, l'involucro con l'intonaco grattato dal muro della villetta di Garlasco dove venne uccisa la ragazza di 26 anni. L'impronta trovata e analizzata dal Ris sulla parete destra non lontano da dove giaceva, sulle scale, il corpo di Chiara era già risultata negativa all'Obti test, l'esame più indicato per individuare tracce di sangue, nel 2007.