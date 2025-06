Primo Pride in Alto Adige | La Provincia promuova politiche più eque per la comunità Lgbtqia+

comunità e istituzioni sull’importanza di promuovere una società inclusiva, rispettosa e priva di discriminazioni. Il primo Pride dell’Alto Adige rappresenta un passo fondamentale verso l’uguaglianza e i diritti di tutti, celebrando la diversità e rafforzando il senso di appartenenza della comunità LGBTQIA+. Un evento che promette di essere un momento di orgoglio, libertà e speranza per tutti.

Tutto pronto per il primo Pride dell’Alto Adige che si terrà il prossimo 28 giugno, proprio nella Giornata dell’orgoglio LGBT+. Ad ospitare l’evento – organizzato dall’associazione Alto Adige Pride Südtirol – sarà la città di Bolzano. “Con questo evento vogliamo sensibilizzare sempre più la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Primo Pride in Alto Adige: "La Provincia promuova politiche più eque per la comunità Lgbtqia+"

Si terrà il 28 giugno a Bolzano il primo Pride dell'Alto Adige. Nelle ultime settimane, il team di Alto Adige Pride Südtirol Odv ha ottenuto il sostegno ufficiale di diverse istituzioni: le Università di Bolzano, Trento e Innsbruck, Eurac Research, gli organi "di garanzi

Il primo #Pride organizzato in #AltoAdige reso possibile dal lavoro di oltre 100 volontari. È patrocinato dai tre atenei dell'Euregio, dall'Eurac e dagli organismi provinciali per le pari opportunità e contro le discriminazioni.

