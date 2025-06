Primo giorno in bianconero per coach Lino Lardo | Punteremo su giocatori freschi ma anche su esperti

Il primo giorno in bianconero di Coach Lino Lardo è stato un evento carico di entusiasmo e aspettative, simbolo di una nuova era per la Paperdi Juvecaserta 2021. Presentato alla stampa presso la sala "Giovanni Maggiò" del Comitato Provinciale Coni di Caserta, il nuovo allenatore ha già annunciato la strategia: puntare su giocatori freschi ma anche su esperti, creando un mix vincente che mira a riportare la squadra ai vertici. La sfida è appena iniziata, e il futuro promette grandi emozioni.

Presso la sala "Giovanni Maggiò" del Comitato Provinciale Coni di Caserta è stato presentato alla stampa il nuovo allenatore della Paperdi Juvecaserta 2021, Lino Lardo. Ad affiancare il neo allenatore bianconero c'erano il presidente Farinaro, la dirigenza al completo con il direttore generale.

