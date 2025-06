Prima prova della maturità 2025 | le possibili tracce e gli errori da non fare La guida

Sei prontissimo per la prima prova della maturità 2025? Domani, alle 8.30, gli studenti si sfideranno davanti a sei possibili tracce di italiano, tra temi argomentativi e di attualità. La chiave del successo? conoscere le possibili insidie e gli errori da evitare, affrontando con sicurezza le sfide di questa prima tappa. Ecco una guida completa per affrontare al meglio questa giornata cruciale…

Roma, 17 giugno 2025 – I maturandi stanno passando queste ultime ore per prepararsi alla prima prova degli esami 2025, quella di italiano, che si terrà domani 18 giugno a partire dalle 8.30. Sei le ore a disposizione. Un primo scoglio quasi 'misterioso', nella speranza di riuscire a indovinare almeno una delle tracce scelte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Quante sono le tracce. Il tema argomentativo. Il tema di attualità. Gli errori da non commettere. Quante sono le tracce. Le tracce che i candidati potranno scegliere saranno sette: due analisi del testo (una di prosa e una di poesia), tre tracce per comporre un testo argomentativo e due su temi di attualità.