Prima edizione per le olimpiadi della terza età

Prima edizione delle Olimpiadi della Terza Età: un’esperienza riuscita che ha trasformato il parco di San Paolino in un vivace palcoscenico di allegria e socialità. Un evento che ha dimostrato come lo sport possa essere una vera e propria medicina sociale, unendo generazioni diverse in un momento di divertimento autentico. Grazie all’impegno di responsabili provenienti da quattro palestre del territorio, questa giornata ha aperto nuove prospettive per il benessere e la comunità.

E' stato un esperimento riuscito la prima edizione delle ' Olimpiadi delle terza età ', evento sportivo e sociale svoltosi al parco di San Paolino. Un momento di semplice divertimento, che ha unito tante persone di età differente. Attraverso lo sport, per certi versi una sporta di medicina sociale, lo staff organizzatore che ha unito di responsabili di ben quattro palestre del territorio: Matteo Colibazzi e Ivan Tiburzi per (Acantomypersonal); Angelica Properzi (Palestra o2), Azzurra Sicurezza (Vertex), Costanza Scarcia e Sabrina Marinangeli (Affinità Dance), ha allestito un percorso per i 'sempre giovani atleti', con momenti di lieta serenità, giochi, tanti sorrisi ed una sana competizione, mantenendo vive le tradizioni del territorio.

