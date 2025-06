prima categoria la nuova dirigenza della am aglianese

nuovo volto della società, segnando una svolta epocale. Con entusiasmo e determinazione, la dirigenza punta a consolidare il successo raggiunto e a far crescere ulteriormente questa realtà inarrestabile. La passione e l'impegno sono i pilastri su cui si fonda il futuro dell’AM Aglianese, pronta a scrivere nuovi capitoli di eccellenza nel panorama calcistico locale.

"Siamo passati nell’arco di una stagione da 30 a 300 tesserati, considerando anche la scuola calcio. Una realtà completamente differente rispetto agli Amici Miei, alla quale eravamo abituati. Non commettere qualche errore era quindi impossibile, ma abbiamo fatto tesoro di questi mesi. E lo dimostra il fatto di aver investito in figure professionali di alto livello". Lorenzo Mazzetti, uno dei presidenti dell’AM Aglianese, ha così presentato il nuovo organigramma tecnico della società che punta a tornare in Serie D attraverso un progetto pluriennale. Il club ha puntato sull’ex calciatore di Serie A ed ex tecnico del Prato Vincenzo Esposito come direttore generale, su Fabrizio Spagnuolo come direttore tecnico, su Antonio Lo Iacono come direttore sportivo e Alessandro D’Ambrosio come responsabile del settore giovanile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net